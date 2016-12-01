《香港报摘》--其他报纸重要消息12月1日

**明报**

--据招股书披露，将于下周五以配售形式于创业板上市的广东古兜温泉 拟将上市集资净额约1.22亿港元的逾六成资金用于向包括维达国际 主席李朝旺等两位股东偿还年息高达15厘的贷款，而二人两年间已收息近1,900万港元。

--和谐汽车 发布公告澄清董事长冯长革并未失联，现时仅为协助内地有关部门进行调查，公司现时可与冯长革联系沟通，他亦一直参与公司重大事项决策等，此次调查与公司业务无关。

**星岛日报**

--辉山乳业 公布回归A股上市的大计，公司首席财务官苏永海透露，已进行内部重组及财务审计程序，期望未来几个月内完成工作，并对新股上市抑或借壳上市持开放态度。

--波司登 执行董事兼首席财务官麦润权称，近期人民币贬值及日圆大幅波动，令该公司出现汇兑亏损，长远会利用金融产品去进行对冲。

**苹果日报**

--近期频频传出财困的乐视于今年初曾大肆宣传已夺得2018年俄罗斯世界盃香港播放权，不过FIFA（国际足球总会）最新文件当中没有香港的名字，本报昨日向乐视体育香港查询，乐视未有直接回应是否持有香港世界盃播放权。

--七家券商共为香港建筑股进昇 IPO借出孖展（保证金融资）53.3亿港元，以此计算公开发售部分超额认购逾354倍。

**东方日报**

--市场消息透露，证监会快将落实与个别欧洲市场订立基金互认安排，业界指新安排可望有对等地位，预料可吸引更多基金在港注册成立，及吸引更多内地基金公司在港成立子公司，藉此打入海外市场。

--新创建集团 宣布将对其于新矿资源 的35.5%股权投资进行初步减值评估，理由是新矿资源拟于2016财政年度确认闫家庄矿之资产减值约5亿元人民币，因此预期年度亏损将按年大增。

**文汇报**

--国泰君安国际 首席策略师蒋有衡指出，一些港股的年报显示第三季度盈利止跌，企业有机会恢复增长，故对明年的港股市场比较有信心，预计明年恒指 可达26,000点，国企指数 有望升至11,000点。（完）

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