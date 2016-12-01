中国债市动态：期债大跌拖累一二级走弱，利多难觅降杠杆担忧加重

路透上海12月1日 - 中国10年期国债期货周四早盘大挫逾0.5%，带动银行间一二级债市再度走弱。交易员称，中国11月PMI高于预期，叠加通胀预期升温，货币政策中性偏紧基调料延续，基本面难支持债市；跨月过后银行间流动性压力不减，资金面紧张预期和去杠杆担忧循环发酵，止损压力拖累市场连续走弱，交投情绪十分脆弱。

交易员透露，10年期国债非活跃券160010 早盘成交收益率上涨至2.9925%，逼近3%的整数关口，较上日尾盘升约4个bp(基点)。一级市场上，早间招标的进出口行债结果较二级大幅走高，其中五年3.30%的定位已接近10年国开债活跃券水平。

华东一银行交易员认为，预期年末基本面大概率企稳走平，PMI数据好于预期影响还不太大；但国债期货大跌触发下，现券交投情绪进一步恶化，“跌就是跌最好的理由，现在亏损机构很多，完不成业绩，大家担心委外有赎回压力。”

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报99.885元人民币，较上日结算价跌0.24%；10年期国债主力合约T1703 收报98.305元，较上日结算价跌0.52%。

剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.99%/2.93%，上日尾盘为2.94%/2.92%；10年国开活跃券160210最新报价 在3.33%/3.2950%，上日尾盘为3.29%/3.27%。

信用债近日亦迎来剧烈调整，上海一基金交易员称，在委外收缩预期之下，一级信用债发行利率均走高，二级买需亦退而止损抛压不小，部分券种估值单日上行幅度就达到20-30bp，“估计年底(委外)额度就要收缩了，只能卖债。”

“信用债是候补的了，利率债长短期都在上；资金(紧张)是直接原因，通胀预期和基本面也不支持债市。”华东一券商交易员称。

一级市场方面，中国进出口银行周四上午招标的一、三、五、20年期固息债，中标利率(收益率)为2.87%、3.15%、3.30%和3.7230%，投标倍数1.88倍、2.44倍、2.12倍和3.05倍。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，11月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为51.7，高于路透调查预估中值51.0，并创下2014年7月来最高点，当时亦为51.7。