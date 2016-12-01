中国债市动态：期债大跌拖累一二级走弱，利多难觅降杠杆担忧加重

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海12月1日 - 中国10年期国债期货周四早盘大挫逾0.5%，带动银行间一二级债市再度走弱。交易员称，中国11月PMI高于预期，叠加通胀预期升温，货币政策中性偏紧基调料延续，基本面难支持债市；跨月过后银行间流动性压力不减，资金面紧张预期和去杠杆担忧循环发酵，止损压力拖累市场连续走弱，交投情绪十分脆弱。
交易员透露，10年期国债非活跃券160010 早盘成交收益率上涨至2.9925%，逼近3%的整数关口，较上日尾盘升约4个bp(基点)。一级市场上，早间招标的进出口行债结果较二级大幅走高，其中五年3.30%的定位已接近10年国开债活跃券水平。
华东一银行交易员认为，预期年末基本面大概率企稳走平，PMI数据好于预期影响还不太大；但国债期货大跌触发下，现券交投情绪进一步恶化，“跌就是跌最好的理由，现在亏损机构很多，完不成业绩，大家担心委外有赎回压力。”
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报99.885元人民币，较上日结算价跌0.24%；10年期国债主力合约T1703 收报98.305元，较上日结算价跌0.52%。
剩余期限近10年的国债160017最新报价 在2.99%/2.93%，上日尾盘为2.94%/2.92%；10年国开活跃券160210最新报价 在3.33%/3.2950%，上日尾盘为3.29%/3.27%。
信用债近日亦迎来剧烈调整，上海一基金交易员称，在委外收缩预期之下，一级信用债发行利率均走高，二级买需亦退而止损抛压不小，部分券种估值单日上行幅度就达到20-30bp，“估计年底(委外)额度就要收缩了，只能卖债。”
“信用债是候补的了，利率债长短期都在上；资金(紧张)是直接原因，通胀预期和基本面也不支持债市。”华东一券商交易员称。
一级市场方面，中国进出口银行周四上午招标的一、三、五、20年期固息债，中标利率(收益率)为2.87%、3.15%、3.30%和3.7230%，投标倍数1.88倍、2.44倍、2.12倍和3.05倍。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，11月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为51.7，高于路透调查预估中值51.0，并创下2014年7月来最高点，当时亦为51.7。
美国公债收益率周三上涨，因石油输出国组织(OPEC)达成2008年以来首个减产协议，导致油价急升逾8%，并提振通胀预期。 周四亚市早盘，10年期美债 收益率继续上行至2.3882附近。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。