港报财经评论：油组话语权旁落，油价上落睇美国--信报12月1日

油组话语权旁落 油价上落睇美国/ 习广思

特朗普概念股威咗3个礼拜后，近日有些脚软，烂铜烂铁股有较大幅度回吐，银行股气势亦减弱。反而房托、公用及科网股有回稳迹象，小心12月份来一次大翻转。

MSCI明晟指数成分股昨天「换马」，不少股份都升得无喱头，大市成交额显着增加至888亿港元，恒指 进账不多，微升52点，收报22,789点。三大中资股最为耀目，市传百度 、阿里巴巴 、腾讯 会参与联通 的混合改革制，联通因而急升7.4%；同业中国电信 涨3.6%，中国移动 亦有0.8%升幅。

除了入股传闻外，随着4G投资期已过，三大电讯股的基本因素将会改善，加上流动通讯及固网宽频网络需求快速增长，都令电讯股有望咸鱼翻生。这点本栏上周六也曾提及，值得在合适价位买入这3只股份。

一旦特朗普概念冷却，过去数周遭抛售的新经济股则有望回归，在美国上市的Facebook 、亚马逊 、Netflix 及Google母公司Alphabet （合称为FANG）所组成的指数，跌至200天平均线都识得反弹，该线过往颇有支持力。FANG能够回升，对本港的新经济股亦有支持。

昨天傍晚时分，沙地阿拉伯石油部长突然向传媒放风指出，油组已接近达至减产协议。谈判棘手障碍之一，是伊朗坚持把产量维持在遭美国禁运前水平， 沙地似乎是愿意让步才放风。预计油组将日产量减逾百万桶，非油组成员国亦减60万桶。消息出来后，油价应声反弹7%，逼近48美元水平。

油组达成减产协议， 对短期油价有冲喜作用，但中长线而言， 油组在油市的话语权已成历史，美国页岩油生产商才是最后话事人。

油价自2014年夏季的每桶百美元水平，跌至低见26美元。美国油商调节得最快，关掉大量钻油台，产量由每日千万桶减至840万桶。随着过去大半年油价企稳在45至50美元水平，美国正在营运的钻油台数目又回升，反映美国油商已适应这个油价水平，并开始恢复增产。

美国原油产量近几个月开始增加，由840万桶增至870万桶。油组减产后，油价或可重上50至60美元，到时美国油商会释放更多产能，油价能在50至60美元上落，已算不俗，但百美元一桶将不会重现。再者，美国候任总统特朗普曾扬言鼓励石化能源生产，废除奥巴马年代种种以环保理由施行的开采限制，未来美国油产增加的机会将大于减少。

意大利周日将举行修宪公投，普遍民调结果显示，公投遭否决的机会颇大，但从近日欧罗走势来看，却未见很大恐慌。金融市场假设就算公投被否决，一来现任改革派总理伦齐亦未必会辞职，二来就算他辞职，现任财长可以接掌总理之职，未必会即时进行大选。

不过，政治形势话变就变，伦齐已把自己的政治前途押在修宪公投上，有点像英国前首相卡梅伦押注在脱欧公投上，最后不单相位不保，还令英国经济陷入极不明朗的困境。

伦齐孤注一掷，当然也是形势使然，其所属的民主党，内部对改革前景也有分歧；外部方面，民粹政党五星运动更是虎视眈眈，其领袖格里洛（Beppe Grillo）可能藉公投失败、政府民望低落，与其他细党发起脱欧公投，那就麻烦了。

五星运动于2013年国会大选中一鸣惊人，在上下议院选举分别取得23.8%及25.6%的选票，相比执政党民主党的27.4%及25.4%并不失礼。当然，民主党在国会议席中仍占上风，在参议院的315个席位中，民主党占112席，五星运动占54席；在众议院的630席中，民主党占297席，五星运动则拥有109席。若国会提前于2017年初重新启动大选，以欧洲目前反建制、反欧盟的声势日壮，五星运动随时有机会更上一层楼。

特朗普可能只是一名外表民粹，内里还是资本家的政客，看他拟委任的财金官员多来自华尔街便可知一二。相比之下，谐星出身的格里洛没有什么世界观或全局观，他是「真民粹」。格里洛曾倡议政府保证人民的收入水平；退出欧罗区，恢复里拉旧制，实行大贬值，重拾经济竞争力，当然，也会顺手唔还外债，到时欧洲真系会乱过乱世佳人。

倘若意大利修宪公投以失败告终， 政经环境就算没有即时改变，但起码让五星运动距离全面掌权又踏前一步，实在不能不防。今次意大利公投点票时间，正值亚洲市场买卖时段，与英国脱欧公投及美国总统大选的情况一样，到时港股可能又有排震。（完）

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