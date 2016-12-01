全球金市：金价持稳，但油价上扬后美元走强带来拖累

美元周四全面走强，兑日圆触及九个半月高点。OPEC达成减产协议后油价大涨，提升了通胀预期和美国公债收益率。

美国11月民间部门招聘活动加速，10月消费者支出也增长，再次表明经济增长势头可能进一步强化美联储12月升息理由。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在被问及12月升息问题时称，支持逐步撤走宽松政策。

英国央行周三表示，特朗普赢得美国总统选举，提高了全球经济遭遇利率上升和贸易萎缩的威胁。

周三公布的数据显示，欧元区11月通胀率触及31个月高位，在濒临通缩边缘数年后，物价终于开始加速上升。欧洲央行下周将召开政策会议，数据让央行承受的压力得到些许缓解。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold TrustGLD称，周三其黄金持仓量下降0.13%至883.86吨，周二为885.04吨。 (完)

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