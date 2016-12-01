全球金市：金价持稳，但油价上扬后美元走强带来拖累

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美元周四全面走强，兑日圆触及九个半月高点。OPEC达成减产协议后油价大涨，提升了通胀预期和美国公债收益率。
美国11月民间部门招聘活动加速，10月消费者支出也增长，再次表明经济增长势头可能进一步强化美联储12月升息理由。
达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在被问及12月升息问题时称，支持逐步撤走宽松政策。
英国央行周三表示，特朗普赢得美国总统选举，提高了全球经济遭遇利率上升和贸易萎缩的威胁。
周三公布的数据显示，欧元区11月通胀率触及31个月高位，在濒临通缩边缘数年后，物价终于开始加速上升。欧洲央行下周将召开政策会议，数据让央行承受的压力得到些许缓解。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold TrustGLD称，周三其黄金持仓量下降0.13%至883.86吨，周二为885.04吨。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/李爽 审校 徐文焰)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。