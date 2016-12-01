港报财经评论：金风深港A股与H股差价有望收窄--经济日报12月1日

金风深港AH差价有望收窄/ 林瑞芬

恒指 受制50天綫难作大跃进，昨收报22,789，升0.2%；国指 受制10,000大关，收报9,838，跌0.1%。大市成交昨略增，主因是MSCI变动而已。

中资电讯股昨日普遍攀升，市场对联通集团的混改憧憬，刺激联通 昨急升7.4%，中国电信 及中移动 昨则分别上升3.6%及0.8%。

券商的唱好也是推手，如美银美林将联通的目标价由10.6港元上调至12.1港元，而瑞信就认为内地电讯商得天独厚的地位，少有竞争者，而无限数据计划亦有限制了，避免过分削弱盈利能力，中资电讯股还是有力可跑赢大市，而中国铁塔公司正力争于2017年筹备上市，或有催化股价作用，故看中移动中期目标123.5港元，联通中期目标16港元，以及中电信中期目标价6.85港元。

引述月初摩根士丹利指出，内地电讯商在2016至2018年间的移动及固网业务将进入收成期，已经度过了2009至2015年之大量投资期，料5G之投入期会在2019年起才开始。因此，中资电讯股将有几年的自由现金流及资本回报率改善空间，特别看好中电信，中期目标价5港元，联通中期目标价则看12港元。

笔者也认同，中资电讯股具逢低收集、炒波幅的机遇。技术上，联通在考验8.5港元支持过后现回升，有机会反覆回探10月高位近10港元，昨收9.42港元。

中电信守稳3.5港元，反覆挑战3.8及4港元两级阻力，昨收3.75港元。

中移动在83港元左右似乎亦找到支持，筑密集底之后，正谋有效突破保历加通道中轴近85港元以改善受压的走势，中期阻力在90港元左右，逢低吸，昨收84.65港元。

港股相对于A股估值便宜，内地险企投资具一定吸引力，从A、H折让收窄预期角度来猜测，内地风电龙头金风科技 或可以把握，该A股昨日收报20.9港元左右，而H股收报12.24港元，折让仍逾41%，现价A股预测PE达18倍，而H股按ETNET综合预测只有8倍。

内地政策对风电的建设规模有明确指引，据能源局制定了《风电发展十三五规划》（下称《规划》）指出十三五期间，风电建设总投资将达到7,000亿元以上，到2020年底，风电年发电量要确保达到4,200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。为实现非化石能源占一次能源消费比重达到15%的目标提供重要支撑。十二五期间，中国风电新增装机容量连续五年领跑全球，累计新增9,800万千瓦，占同期全国新增装机总量的18%，在电源结构中的比重逐年提高。中东部和南方地区的风电开发建设取得积极成效。到2015年底，全国风电并网装机达到1.29亿千瓦，年发电量1,863亿千瓦时，占全国总发电量的3.3%，比2010年提高2.1个百分点。

2015年仍是风电抢装年，行业实现快速发展，而今年有所放缓，不过，海通证券认为，在2018年上网标杆电价再次下降的大背景下，明年风电将再次进入抢装期，预计装机规模将超30GW左右。2016年前三季度风电招标量达24.1GW，同比增长近7成，核准未建项目累计超100GW；截至15年底，非限电地区核准未建的专案容量为54GW，2016年非限电地区的风电专案核准额度27GW，已确保未来两年装机规模缓慢增长。

金风截至三季度末在手定单14.4GW，是公司15年出货量的2倍以上，较去年同期增长27.4%，创历史新高，其中2.0MW及以上机型占在手定单比例继续增加，合计超过73%。不过，受三季度建设区受洪涝灾害影响工程造成延期，拖累金风第三季归于母公司净利润按年同比跌33%至6.18亿元人民币，风机出货或在四季度内恢复正常水平。风电场运营方面相对稳健，公司现有权益装机3GW，上半年实现净利润近4亿元，海通预计年底前有望新增0.5GW的装机，风电运营领域于2017年将贡献净利润近10亿元。

国内市场之外，藉一带一路国策出口海外也可能是新的盈利增长点。于月内，美国金风就与Viridis Eolia签署排他性意向协议，由美国金风为美国风电运营商Viridis Eolia在怀俄明州风电项目提供风电机组，项目总量达到1,870MW，项目周期是从2017年至2022年。据报，公司走出去战略已实施多年，公司以新疆地区为桥头堡，向中亚、东欧等地区输出风电、光伏等专案。目前公司的国际化战略正逐渐进入收获期，风机出口量快速增长。

技术上，金风守稳升轨10.8港元左右，争持待变格局，如能有效突破阻力13港元左右，中期目标14港元，止蚀10.5港元，候低收集。（完）

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