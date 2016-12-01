港报社评：泛民不再禁足内地，冀良性互动建互信--明报12月1日

中央将改变政策，长期以来被拒发回乡证的泛民成员，包括部分立法会议员，只要他们申请回乡证，将获批出，即是说他们与其他人一样，可以自由往返内地。泛民成员回乡证问题，延宕接近20年，被认为是导致中央与泛民隔阂、扞格、矛盾甚至斗争的其中一个原因；中央不再让泛民禁足内地，不等于双边关系即时会根本转变，期望这是第一步，继续向良性互动，累积互信推展，最理想是中央与泛民发展成为可共事的工作伙伴。

香港永久居民以回乡证往返内地，本属正常不过的事，回归之后基于政治原因，部分民主派议员以至阵营中人被没收回乡证，或到期后申领无果等，无法再到内地。今次中央改变政策，泛民人士与其他人一体看待，严格而言只是泛民人士得回既有「权利」，不应视之为什么恩惠。回顾泛民回乡证问题，只能无奈地说此乃「一国两制」之下，一段特殊时空的产物，新做法显示中央改变了思维，有信心接待泛民人士，并与他们互动。从这个角度看来，新做法或许显示中央另有盘算，不过，总的而言，不能忽略此乃中央向泛民伸出橄榄枝，尝试走向和解的意涵。

「帮港出声」与全国人大委员长张德江、港澳办主任王光亚会晤后的转述，显示中央欢迎泛民人士到内地走一走、看一看，了解国家发展变化。事实上，不少泛民人士未能踏足内地，对国家的变化缺乏真确认知，政策改变之后，他们可以亲炙内地现况，了解民情，这类感性认知不难补充，如何理解，则是各自修行了。不过，本港政治生态现况，就泛民人士与内地的关系，当然不满足于这种状态，而是期望香港政治困结、管治困局会因而逐步出现转机。

特别是部分现役立法会议员，除了他们有机会以旅游方式认识内地，内地当局应该推前一步，安排议员作正式或非正式沟通交流，或是工作铺开一点，遇有内地与本港相关事务，例如较早前珠江垃圾随水流漂入本港水域，若有立法会议员要求到内地视察了解，内地当局应予接待并提供方便。设若泛民议员有更多机会参与这类事务，对累积互信、建立良性互动，会有积极作用。即是说，中央撤销泛民议员的禁足令，不应该停留在补充其感性认知一面，而是积极朝着建立工作伙伴关系方向推展。

泛民阵营人士对于新转变，根据传媒接触到的枱面人物，显得并不积极，大多从政治角度回应，认为中央另有动机和目的，云云。泛民这类「制式反应」，是长期以来应对中央举措的思维，嘴巴上尽是负面批评，至于是反映真实取态抑或摆姿态，只有他们自己知道。香港有选择自由，泛民人士可以选择是否申领回乡证或是否到内地，毋须勉强，更不会遭到强制，总之是内地现在打开大门，来去与否悉随尊便。

中央改变政策，让泛民人士可正常往返内地，不能排除有政治考虑，泛民人士的「制式反应」难说无的放矢，只是政治盘算以外，泛民人士回乡证问题由不正常回归正常，有什么不好？为何非要抵制不可？其实，现在或许是泛民重新思考定位的时候。香港作为中国的特别行政区，与内地的隔阂状态继续下去，对各方（包括泛民阵营）都无好处；香港回归以来持续内耗空转，与周边城市国家比较，发展显得停滞不前，如何寻求与中央良性互动，保持香港的独特性和独特地位，使香港继续焕发活力和发展，是现阶段泛民阵营需要思考的问题。有一点值得注意，以往泛民中人视没有回乡证、未能到内地为政治本钱，用以突出遭受打压，争取市民同情支持，日后这张牌可是打不响了。

泛民阵营可申领回乡证，难免有政治猜测联想，不过，看不到哪一方面因此即时得益。有关此事，适宜跳出既定框架思考，勿以阴谋论视之，政治盘算放一边，纯粹从回家看看的情怀感知，看不到有何不可之理。理性思考的人坚信：香港的价值观不会因为到内地走一走、看一看，就会遭到侵蚀，如果连接触的信心也没有，则香港就大件事了。直接面对内地，这是对泛民阵营、特别是泛民立法会议员的忠告。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘