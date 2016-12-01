港报社评：收费愈高回报愈差，强积金十六周年有感--信报12月1日

自从强制性公积金制度于十六年前的今天（2000年12月1日）实施以来，强积金收费偏高一直备受批评。迟至2007年中，本港强积金的基金开支比率（FER）平均仍高达百分之二点○六，今年十月底虽已降至百分之一点五六「历史低位」，九年间减幅约两成半，但就如强积金非执行董事蔡永忠所言，跌幅仍不够深、不够快。

我们尝试以积金局上周发表的研究为基础，就基金收费与投资回报的关系提出若干意见，希望能引发打工仔和有关当局注视。

积金局的研究发现，最多人选择的股票基金，其开支比率与基金的一、三、五年投资回报并无任何关系。混合资产基金、债券基金及保证基金的开支比率与投资回报更呈现反比关系，即收费愈高回报愈差。蔡永忠建议强积金计划成员在选择投资哪一种基金时，把收费列作主要考虑。

关于这个问题，我们认为应从两个层面探讨，一为投资者（强积金供款人）对基金产品和收费的认知，一为基金回报的实际表现。

无独有偶，英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority, FCA）于本港积金局公布研究结果前数天，发表了一份题为〈资产管理市场研究：中期报告〉（Asset Management Market Study: Interim Report, November 2016）的调研，针对的虽是大不列颠资产管理业和当地基金投资者，但报告内多个领域对香港大有参考价值，有意促进强积金市场竞争和基金收费进一步下调的社会各界，更加不容错过。

FCA的调查发现，对投资涉及收费懵然不知的零售层面（retail-level）基金客户，占受访者比例逾半！换句话说，这些港人称作「散户」的投资者，对开支比率一类业界常用语固然「一头雾水」，连委托专业基金经理代为投资不可能「免费」这点常识亦付之阙如。在这样的背景下，资产管理业何来以收费廉宜吸引客户、在价格环节激烈竞争的诱因？

积金局要鼓励强积金供款人密切注意开支比率，也许得效法FCA来一次类似调查，以评估有多少受访者对收费这个基本概念也不大了了。

英国监管当局的另一重要发现是，受访基金客户中，百分之四十四表示往绩是选择投资产品最主要的考虑之一。简而言之，大不列颠「散户」在挑选基金时，追表现的倾向十分强烈。我们虽没有足够数据证实香港情况大同小异，但从基金宣传物品每多标榜「骄人回报」而少提收费，足见本港资产管理业同样以基金往绩作为主要吸客手段，而投资者亦从未认真看待「过去表现不能预示未来回报」这个硬道理。

欧美已有大量实证显示，能够长期跑赢大市的主动式管理基金犹如凤毛麟角，收费与回报成反比的例子却俯拾皆是，跟积金局研究得出的结论大致吻合。

香港和英国的调研有一点绝对相符，就是被动式管理、紧贴指数表现的基金，收费明显低于由专人拣股的主动式管理产品。积金局的数据显示，在今年六月，前者收费平均为百分之零点八九，只及后者平均百分之一点七四的一半。

英国的研究则发现，过去十年主动式管理基金收费几近不变，业界营运边际利润平均高达百分之三十四至百分之三十九，绝大部分行业皆难望其项背。然而，过去五、六年被动式基金开支比率平均下调逾半，与主动式基金收费「十年如一日」大相迳庭。

在高回报难求的今天，期望基金经理跑赢大市不切实际，投资产品表现优劣，往往取决于管理费用和其他行政开支对回报的蚕食程度。市场上既然有紧贴指数的低收费基金可供选择，投资者是否还值得为「被动式回报」付出「主动式代价」？

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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