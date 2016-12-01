港报社评：中央还回乡证，与泛民沟通首步--经济日报12月1日

中央一边追打港独，一边同意让泛民申领回乡证，意在孤立港独的同时，向港人释出中央对香港以善为主，缓减释法下的中港紧张关系。对此，泛民不应立场先行而回绝。

人大委员长张德江周三接见香港访京团体时，一边痛斥港独祸国殃民，希望港人旗帜鲜明地与港独斗争，另一边暗示中央同意发还泛民回乡证。该政策昨终由帮港之声引述港澳办主任王光亚证实，并表示希望泛民「回内地走一走、看一看，多了解国家的最新发展」。

今次中央对港态度一硬一软，相信是要释出两个讯号：其一，中央要孤立一小撮港独分子，拉拢泛民，只要支持基本法、拥护一国两制，沟通大门是敞开的，甚么问题都可以讨论；相反，如果支持港独，甚么也不必谈，泛民要想清楚自己的立场。第二个讯号是向港人表明不容港独，但对港政策主要还是善意，纾缓因宣誓风波以来两地紧张气氛。

此反映对中央来说，现时港独是主要矛盾，是关系国家统一与分裂的原则问题，中央绝不退让，而其他中港争拗如过去就普选的硬碰，相对下已属枝节问题，可以灵活处理，故改变以往在回乡证问题上对泛民的强硬态度。中央亦明白，要团结香港各阶层，广泛凝聚社会共识，必须将打击面缩小，故此今次政策改变很清晰，明显地划出「敌我」界綫，就是不能触及分裂国家的底綫搞港独。

部分泛民在消息传出后，却声称不会申领回乡证，这或许只是一时意气，又或担心此是中央的政治手段，藉此分化泛民，故抱拒绝心态。

惟泛民必须面对两个事实。第一，不管部分激进派如何鼓吹港独或自决，港独在香港没有可能成功，相信大部分市民包括同情被褫夺议员资格的游梁二人，甚或不同意释法的港人，都不会认同港独，担心港独伤害香港利益。

第二，议员有责任审议有关政经社会的法案、推进本港各方面发展，而这很多都与内地有关，经济如中港合作与分工，社福如退休港人在内地生活，政治如政改等，议员若能回内地考察与交流，增进沟通了解，才能更好地为港人利益服务。

宣誓事件发展至令中港关系高度拉紧，是不幸事件，市民期望中港关系能缓和，更希望泛民议员应务实地思考是否申领回乡证。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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