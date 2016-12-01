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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 09:23 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至94.95

路透上海12月1日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日微升0.29%至94.95；SDR篮子指数微升至95.44，BIS篮子指数微升至96.23
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.93%，SDR篮子指数跌3.44%，BIS指数跌5.39%
。
 CFETS篮子货币               今日中间价    CFETS篮子货币较上日升贬
                                           点数
 人民币                            6.8958                       -93
 欧元                              7.3111                       275
 日圆                              6.0351                       965
 港元                              0.8891                     -11.6
 英镑                              8.6429                      -344
 澳元                              5.1021                       580
 新西兰元                          4.8887                       306
 新加坡元                          4.8147                       251
 瑞郎                              6.7888                       258
 加元                              5.1437                      -105
 林吉特                            0.6467                       9.6
 卢布                              9.2997                     -1581
 泰铢                              5.1729                        93
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.58，较上日微升0.11%；RXY全球在岸人民币指数 报95.75，微升0.3%
；RXY参考离岸人民币指数 报95.5，微升0.08%；RXY参考在岸人民币指数 
报95.67，微升0.26%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)

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