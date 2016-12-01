中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至94.95

路透上海12月1日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微升0.29%至94.95；SDR篮子指数微升至95.44，BIS篮子指数微升至96.23 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.93%，SDR篮子指数跌3.44%，BIS指数跌5.39% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.8958 -93 欧元 7.3111 275 日圆 6.0351 965 港元 0.8891 -11.6 英镑 8.6429 -344 澳元 5.1021 580 新西兰元 4.8887 306 新加坡元 4.8147 251 瑞郎 6.7888 258 加元 5.1437 -105 林吉特 0.6467 9.6 卢布 9.2997 -1581 泰铢 5.1729 93 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.58，较上日微升0.11%；RXY全球在岸人民币指数 报95.75，微升0.3% ；RXY参考离岸人民币指数 报95.5，微升0.08%；RXY参考在岸人民币指数 报95.67，微升0.26%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)