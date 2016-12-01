香港个股：联想集团设立最多30亿美元中期票据计划，以增强融资灵活性

路透香港12月1日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团 周四称，该公司已设立本金总额最高为30亿美元的中期票据计划，以增强未来融资的灵活性。

据公告，联想集团将根据该计划每批发行票据的所得款项净额用作营运资金及一般公司用途，但目前无意提取该计划的全部金额，提取金额及时间取决于市场状况及公司融资需求等因素。

联想集团表示，“本计划为增强其未来融资或资金管理方面的灵活性及效率提供了一个平台。”公司并称，已向联交所申请将票据于未来12个月内上市。

花旗 获委任为票据计划的安排行，法巴、花旗及星展银行担任经销商。

联想集团此前公布，2016/17年度中期业绩转亏为盈，录得净利3.3亿美元；7-9月第二季度净利比首季度则减少9.2%。

另外，联想集团此前证实正在与日本电子巨头富士通（Fujitsu） 讨论关于个人电脑方面的战略合作，惟未有直接评论收购传闻。

联想集团周四盘初上涨，香港时间09:32，升0.83%，报4.85港元。（完）

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