国际油市：OPEC达成减产协议后油价短线料将大涨，但后势难料

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“将会有几天的波动，”Cavendish Asset Management的基金经理Paul Mumford表示。
“不会直线上涨，人们很有可能在这样的大涨之后了结获利。”
受OPEC达成协议的消息激励，油价飙升至逾一个月最高水准，全球指标布兰特原油期货 突破50美元关口，创出2月以来的单日最大百分比涨幅。
分析师表示，从技术面来看，布兰特原油要呈现看涨趋势，必须升至53.70美元以上，而西德克萨斯中质油(WTI)期货 则须突破49.85美元。
布兰特原油期货周三猛涨4.09美元，或8.8%，收报每桶50.47美元，日高为50.49美元。西德克萨斯中质油(WTI)期货暴涨4.21美元，或9.3%，收报49.44美元，日高在49.90。
“我认为油价将继续上行，可能涨至51.20美元甚至53.60美元，”Kase & Co的资深分析师Dean Rogers表示。
“现实情况是，如果油价涨至50美元上方，人们就将恢复油井生产，他们将开始钻井，随着未来几周回到现实，油市就可能重新落入夏季以来的10美元波动区间。”(完)
(编译 张明钧/张涛；审校 王丽鑫/戴素萍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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