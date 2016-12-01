金属期市：上海期铜上涨近2%，受油价反弹提振

英美资源集团 周三表示，公司位于智利的Los Bronces铜矿仍关闭，因遭抗议的合约工非法占据。

中国上海期货交易所称，自周三晚连续交易时段起，非期货公司会员或客户在锌ZN1701合约和ZN1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1,500手，在铅PB1701合约和PB1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1,000手。 (完)