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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 10:00 BJT

金属期市：上海期铜上涨近2%，受油价反弹提振

石油输出国组织(OPEC)周三达成2008年以来首个减产协议，沙特接受大幅减产，并放弃要求伊朗降低产量。

英美资源集团 周三表示，公司位于智利的Los Bronces铜矿仍关闭，因遭抗议的合约工非法占据。

中国上海期货交易所称，自周三晚连续交易时段起，非期货公司会员或客户在锌ZN1701合约和ZN1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1,500手，在铅PB1701合约和PB1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1,000手。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 侯雪苹/戴素萍 审校 张涛/王兴亚)

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