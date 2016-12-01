主要国家经济指标预测--12月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月2日(五) 0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 +0.3% +0.6% 0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.3% +0.6% (较上年同期) +1.8% +2.0% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 11月 52.2 52.6 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -1.0% -1.5% 1330 美国非农就业岗位(万人) 11月 增加17.5 增加16.1 民间就业岗位(万人) 增加16.5 增加14.2 制造业就业岗位(万人) 减少0.3 减少0.9 政府部门就业岗位(万人) -- 增加1.9 失业率 4.9% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.2% +0.4% 每周平均工时 34.4 34.4 劳动力就业参与率 -- 62.8% 1330 加拿大就业岗位变动(万个) 11月 减少2 增加4.39 失业率 7.0% 7.0% 就业参与率 -- 65.8% 1330 加拿大劳动生产率(较前季) 第三季 +1.0% -0.3% 1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数 11月 -- 719.3 12月2-12日 0930 英国抵押贷款利率 11月 -- 4.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月30日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超1,123 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超3,305 -- 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -1.3% -- 12月1日(四) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 11月初值 顺差80 -- 出口(较上年同期) +2.7% +1.2% 进口(较上年同期) +10.1% +2.9% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 11月 51.3 -- 0030 韩国日经制造业PMI 11月 48.0 -- 0030 澳洲资本支出(较前季) 第三季 -4.0% -2.5% 建筑资本支出(较前季) -5.7% -- 厂房/机械设备资本支出 -1.9% -- 0100 中国官方制造业PMI 11月 51.7 51 官方非制造业PMI 11月 54.7 -- 0145 中国财新制造业PMI 11月 50.9 50.8 0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +4.4% +4.6% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 -0.5% -- 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 11月 56.6 54.4 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 11月 52.2 51.8 0850 法国Markit制造业PMI 11月 51.7 51.5 0855 德国Markit/BME制造业PMI 11月 54.3 54.4 0900 意大利失业率 10月 11.6% 11.6% 0900 欧元区Markit制造业PMI 11月终值 53.7 53.7 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 53.4 54.5 1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.0% +0.9% 1000 欧元区失业率 10月 9.8% 10.0% 1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 11月 26,936 -- 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月26日当周 26.8 25.3 四周均值(万人) 25.15 -- 续请失业金人数(万人) 11月19日当周 208.1 204 1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 11月 51.5 -- 1445 美国Markit制造业PMI 11月终值 54.1 -- 1500 美国建筑支出(较前月) 10月 +0.5% +0.5% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 53.2 52.2 投入物价分项指数 54.5 54.0 就业分项指数 52.3 52.3 新订单分项指数 53.0 -- 1830 美国汽车销量年率(万辆) 11月 1,787 1,770 2300 韩国GDP(较前季) 第三季 +0.6% -- (较上年同期) +2.6% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞/于春红；审校 李爽)