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亚洲 | 2016年 12月 2日 星期五 07:13 BJT

****主要国家经济指标预测--12月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值        前值
    
    12月2日(五)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                         10月       +0.3%      +0.6%
    0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)              第三季       +0.3%      +0.6%
                          (较上年同期)                           +1.8%      +2.0%
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                     11月        52.2       52.6
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            10月       +0.2%      +0.1%
                      (较上年同期)                               -1.0%      -1.5%
    1330 美国非农就业岗位(万人)                       11月    增加17.5   增加16.1
             民间就业岗位(万人)                               增加16.5   增加14.2
             制造业就业岗位(万人)                           　 减少0.3    减少0.9
             政府部门就业岗位(万人)                                --     增加1.9
             失业率                                               4.9%       4.9%
             平均时薪(较前月)                                    +0.2%      +0.4%
             每周平均工时                                         34.4       34.4
             劳动力就业参与率                                      --       62.8%
    1330 加拿大就业岗位变动(万个)                     11月       减少2   增加4.39
               失业率                                             7.0%       7.0%
               就业参与率                                          --       65.8%
    1330 加拿大劳动生产率(较前季)                   第三季       +1.0%      -0.3%
    1445 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数       11月         --       719.3
    
    12月2-12日
    0930 英国抵押贷款利率                             11月         --        4.2%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段      现值      预估值

    11月30日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                      前周   买超1,123       -- 
         外资投资日本股票(亿日圆)                             买超3,305       -- 
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)                第三季       -1.3%       -- 

    12月1日(四) 
    0000 韩国贸易收支(亿美元)                      11月初值      顺差80       -- 
             出口(较上年同期)                                     +2.7%     +1.2%
             进口(较上年同期)                                    +10.1%     +2.9%
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)            11月         51.3       -- 
    0030 韩国日经制造业PMI                            11月         48.0       -- 
    0030 澳洲资本支出(较前季)                        第三季       -4.0%     -2.5%
              建筑资本支出(较前季)                                -5.7%       -- 
              厂房/机械设备资本支出                               -1.9%       -- 
    0100 中国官方制造业PMI                            11月         51.7        51
             官方非制造业PMI                          11月         54.7       -- 
    0145 中国财新制造业PMI                            11月         50.9      50.8
    0700 英国Nationwide房价(较前月)                   11月        +0.1%     +0.1%
                       (较上年同期)                               +4.4%     +4.6%
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                     10月        -0.5%       -- 
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                11月         56.6      54.4
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  11月         52.2      51.8
    0850 法国Markit制造业PMI                          11月         51.7      51.5
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                      11月         54.3      54.4
    0900 意大利失业率                                 10月        11.6%     11.6%
    0900 欧元区Markit制造业PMI                    11月终值         53.7      53.7
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                     11月         53.4      54.5
    1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)        第三季终值        +0.3%     +0.3%
                            (较上年同期)                          +1.0%     +0.9%
    1000 欧元区失业率                                 10月         9.8%     10.0%
    1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)           11月       26,936       -- 
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           11月26日当周       26.8      25.3
                 四周均值(万人)                                   25.15       -- 
                 续请失业金人数(万人)           11月19日当周      208.1      204
    1430 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 11月         51.5       -- 
    1445 美国Markit制造业PMI                       11月终值        54.1       -- 
    1500 美国建筑支出(较前月)                         10月        +0.5%     +0.5%
    1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数              11月         53.2      52.2
                                投入物价分项指数                   54.5      54.0
                                就业分项指数                       52.3      52.3
                                新订单分项指数                     53.0       -- 
    1830 美国汽车销量年率(万辆)                       11月        1,787     1,770
    2300 韩国GDP(较前季)                             第三季        +0.6%      -- 
             (较上年同期)                                          +2.6%      -- 
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞/于春红；审校 李爽)

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