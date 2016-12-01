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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 10:07 BJT

《汇市简讯》美元兑坡元在亚洲时段可能维持在1.4300-60区间

0152 GMT

* 美元兑坡元从早前高点回落，追随受获利回吐盘打压的美元兑日圆走势

* 在隔夜反弹后，市场气氛谨慎，10年期债券收益率在2.40%下方盘整

* 亚洲时段，美元兑坡元可能维持在1.4300-60区间，目前为止波动区间在1.4322-52，最新报1.4329-34 (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)

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