台湾汇市：台币兑美元盘初持续微跌，美国新财长谈话提振美元续涨力道

路透台北12月1日 - 台币兑美元 周四盘初持续微跌。交易员表示，美国新财长谈话提振国际美元续涨力道，带动台币盘初随亚币同步走跌，今日料台币多在31.90上方趋弱整理，后续关注外资动向。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.56亿美元，量能较上日同时段的2.18亿美元更显热络，主要来自外资买卖汇交易，暂看不出明确交投方向，而时序迈入月初，出口商抛汇力道稍稍减弱且有高挂美元卖价的惜售现象。

〞台币贬得很慢啦，其他亚币都不知道贬到哪去了。〞一位大型公营银行交易员说。

美国总统当选人特朗普提名担任财长的Steven Mnuchin，在获得提名后发表的首次讲话中，没有给出任何对于强势美元感到不安的暗示，这让交易商获得了买进美元的新动力。美元指数 一度升至101.60，接近上周高点102.05，这是自2003年3月以来的最高水平。

本地时间10:11，台币兑美元报在31.927，交投区间介于31.895-31.969，上日收在31.890。 台湾加权指数 则上涨0.3%报9,266.32点。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度缩至价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报31.901/31.952，上日收在31.925。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.900-31.980。

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