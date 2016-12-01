台湾汇市：台币兑美元盘初持续微跌，美国新财长谈话提振美元续涨力道

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北12月1日 - 台币兑美元 周四盘初持续微跌。交易员表示，美国新财长谈话提振国际美元续涨力道，带动台币盘初随亚币同步走跌，今日料台币多在31.90上方趋弱整理，后续关注外资动向。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.56亿美元，量能较上日同时段的2.18亿美元更显热络，主要来自外资买卖汇交易，暂看不出明确交投方向，而时序迈入月初，出口商抛汇力道稍稍减弱且有高挂美元卖价的惜售现象。
〞台币贬得很慢啦，其他亚币都不知道贬到哪去了。〞一位大型公营银行交易员说。
美国总统当选人特朗普提名担任财长的Steven Mnuchin，在获得提名后发表的首次讲话中，没有给出任何对于强势美元感到不安的暗示，这让交易商获得了买进美元的新动力。美元指数 一度升至101.60，接近上周高点102.05，这是自2003年3月以来的最高水平。
本地时间10:11，台币兑美元报在31.927，交投区间介于31.895-31.969，上日收在31.890。 台湾加权指数 则上涨0.3%报9,266.32点。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度缩至价平附近；目前一个月美元/台币远汇 报31.901/31.952，上日收在31.925。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.900-31.980。
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--《焦点2》OPEC与俄罗斯自2001年来首度联手减产，沙特承担较大份额 (完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
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