更新版 1-台湾债市：10年公债105/11R期殖利率升幅扩大，通胀预期升令美债殖利率走高

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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路透台北12月1日 - 台湾10年公债105/11R期 发行前交易周四殖利率盘初扩大升势、至近1.2%的水位；因为OPEC减产协议提振通胀预期，并使美债殖利率大弹。
交易员表示，日前台债连续走多的行情恐怕到此告一段落，因为下周二105/11R即将标债，但目前投资盘对该期公债标售态度还不明，使标售结果难料，不利后市表现。
〞美债长券殖利率也走高，曲线整个趋陡，对债市是有杀伤力的，〞一位小型证券商交易员表示。
一位大型证券商交易员说，今日殖利率开高后因未有买盘接手，殖利率再扩大升势。
〞前几天凝聚的多单又溃散了，愈接近标债更不利。〞前述交易员表示。
105/11R期公债将于下周二(12月6日)标售，金额300亿台币，12月9日交割。
本地时间10:49，105/11R期公债升7.58基点报1.1988%。交易员预估该期公债今日主要的区间料在1.16-1.20%。
美国公债收益率周三上涨，因石油输出国组织(OPEC)达成2008年以来首个减产协议，导致油价急升逾8%，并提振通胀预期。
美国指标10年期公债收益率从周二的2.30%升至2.36%。对通胀蚕食公债价值最敏感的30年期公债 收益率，则从周二的2.95%大幅攀升至3.02%。
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--《综述》美国民间就业岗位和消费者支出均增长，支持美联储加息前景 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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