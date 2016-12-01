更新版 1-台湾债市：10年公债105/11R期殖利率升幅扩大，通胀预期升令美债殖利率走高

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路透台北12月1日 - 台湾10年公债105/11R期 发行前交易周四殖利率盘初扩大升势、至近1.2%的水位；因为OPEC减产协议提振通胀预期，并使美债殖利率大弹。

交易员表示，日前台债连续走多的行情恐怕到此告一段落，因为下周二105/11R即将标债，但目前投资盘对该期公债标售态度还不明，使标售结果难料，不利后市表现。

〞美债长券殖利率也走高，曲线整个趋陡，对债市是有杀伤力的，〞一位小型证券商交易员表示。

一位大型证券商交易员说，今日殖利率开高后因未有买盘接手，殖利率再扩大升势。

〞前几天凝聚的多单又溃散了，愈接近标债更不利。〞前述交易员表示。

105/11R期公债将于下周二(12月6日)标售，金额300亿台币，12月9日交割。

本地时间10:49，105/11R期公债升7.58基点报1.1988%。交易员预估该期公债今日主要的区间料在1.16-1.20%。

美国公债收益率周三上涨，因石油输出国组织(OPEC)达成2008年以来首个减产协议，导致油价急升逾8%，并提振通胀预期。

美国指标10年期公债收益率从周二的2.30%升至2.36%。对通胀蚕食公债价值最敏感的30年期公债 收益率，则从周二的2.95%大幅攀升至3.02%。

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