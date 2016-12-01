更新版 1-韩国数据：11月出口增长为近两年来最快，远优于预期

周四出炉的一项关于韩国制造业的民间调查显示，11月新出口订单分项指数升至7月以来的最高水平。不过，整体制造业活动萎缩。

韩国面临各种风险。从全球层面看，韩国正在紧张地关注着其第二大贸易伙伴国--美国。特朗普在美国大选中获胜，已经制造了一系列的政策不确定性。

韩国政府官员已经赶紧商讨可部署的策略，以便在特朗普政府要求调整同韩国的双边贸易协定的情况下进行应对。

自1998年以来，韩国对美国一直为贸易顺差。两国的双边自由贸易协定在2013年生效后，韩国对美国的贸易顺差大幅扩大。

根据韩国贸易协会(KITA)，2015年韩国对美国的贸易顺差达到创纪录的258亿美元。周四出炉的其它数据显示，韩国11月通胀按年升幅维持在八个月高位不变，受食品价格推动 。