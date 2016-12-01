更新版 1-韩国数据：11月出口增长为近两年来最快，远优于预期

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
周四出炉的一项关于韩国制造业的民间调查显示，11月新出口订单分项指数升至7月以来的最高水平。不过，整体制造业活动萎缩。
韩国面临各种风险。从全球层面看，韩国正在紧张地关注着其第二大贸易伙伴国--美国。特朗普在美国大选中获胜，已经制造了一系列的政策不确定性。
韩国政府官员已经赶紧商讨可部署的策略，以便在特朗普政府要求调整同韩国的双边贸易协定的情况下进行应对。
自1998年以来，韩国对美国一直为贸易顺差。两国的双边自由贸易协定在2013年生效后，韩国对美国的贸易顺差大幅扩大。
根据韩国贸易协会(KITA)，2015年韩国对美国的贸易顺差达到创纪录的258亿美元。周四出炉的其它数据显示，韩国11月通胀按年升幅维持在八个月高位不变，受食品价格推动 。
韩国11月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升1.3%，升幅与10月持平。这为今年2月以来的最高水平。(完) (编译 张涛/张荻/侯雪苹；审校 龚芳/李爽/白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。