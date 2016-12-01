国际油市：布兰特原油飙升至逼近每桶52美元，因OPEC达成减产协议

“OPEC已协议出一项历史性的减产，”AB Bernstein的分析师说，“每日减产120万桶的幅度落在预期(70-120万桶/日)的高端。非OPEC产油国再减产60万桶/日，将使减产幅度在OPEC宣布规模的基础上大大增加。”

在该消息公布后，布兰特原油期货 上涨逾10%，0224GMT报每桶51.88美元。

但随着周四亚洲开盘，对减产的一些疑虑开始显现。

“这是一项限制产量水平协议，并非限制出口水平，”巴克莱称，“这个结果差不多就是OPEC不管有无协议的2017年预期产量水平。”

由于减产要等到明年才生效，2016年年底前的供应仍充裕。

分析师还称，OPEC与俄罗斯若达成减产协议，将让其他产油国有更大空间填补缺口，尤其是美国页岩油生产商。

美国今年的原油产量已增加逾3%至870万桶/日，美国炼油商已削减成本，以便在低油价环境下与对手抗衡。

0224GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶49.48美元。(完)

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