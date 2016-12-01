国际油市：布兰特原油飙升至逼近每桶52美元，因OPEC达成减产协议

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“OPEC已协议出一项历史性的减产，”AB Bernstein的分析师说，“每日减产120万桶的幅度落在预期(70-120万桶/日)的高端。非OPEC产油国再减产60万桶/日，将使减产幅度在OPEC宣布规模的基础上大大增加。”
在该消息公布后，布兰特原油期货 上涨逾10%，0224GMT报每桶51.88美元。
但随着周四亚洲开盘，对减产的一些疑虑开始显现。
“这是一项限制产量水平协议，并非限制出口水平，”巴克莱称，“这个结果差不多就是OPEC不管有无协议的2017年预期产量水平。”
由于减产要等到明年才生效，2016年年底前的供应仍充裕。
分析师还称，OPEC与俄罗斯若达成减产协议，将让其他产油国有更大空间填补缺口，尤其是美国页岩油生产商。
美国今年的原油产量已增加逾3%至870万桶/日，美国炼油商已削减成本，以便在低油价环境下与对手抗衡。
0224GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶49.48美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/汪红英；审校 李爽/蔡美珍)
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