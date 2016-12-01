澳新汇市：澳元与新西兰元表现出韧性，因利差交易需求带来支撑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
虽然该数据凸显第三季经济萎缩的风险，但澳元很快反弹，因其基本上未改变市场对于利率前景的看法。澳洲经济很少出现萎缩。
“澳洲央行对于低通胀的关注，甚于企业支出，”澳洲联邦银行(CBA)的资深策略师Elias Haddad表示。
澳洲央行将于12月6日召开月度政策会议，市场预期几乎肯定会维持利率于1.5%的纪录低位。
利差交易需求支撑澳元。
澳元/日圆 保持在接近七个月高位的水平，报84.45日圆。如果突破84.81，将测试4月高点86.46。
新西兰元/日圆 升至81.25日圆，为今年初以来最高。
新西兰元/美元 持稳于0.7080，周四跌0.7%，并脱离本周高点0.7170。(完)
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全部现汇报价 (编译 徐文焰/张涛；审校 王兴亚/戴素萍)
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