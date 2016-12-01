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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 10:47 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元表现出韧性，因利差交易需求带来支撑

虽然该数据凸显第三季经济萎缩的风险，但澳元很快反弹，因其基本上未改变市场对于利率前景的看法。澳洲经济很少出现萎缩。

“澳洲央行对于低通胀的关注，甚于企业支出，”澳洲联邦银行(CBA)的资深策略师Elias Haddad表示。

澳洲央行将于12月6日召开月度政策会议，市场预期几乎肯定会维持利率于1.5%的纪录低位。

利差交易需求支撑澳元。

澳元/日圆 保持在接近七个月高位的水平，报84.45日圆。如果突破84.81，将测试4月高点86.46。

新西兰元/日圆 升至81.25日圆，为今年初以来最高。

新西兰元/美元 持稳于0.7080，周四跌0.7%，并脱离本周高点0.7170。(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰/张涛；审校 王兴亚/戴素萍)

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