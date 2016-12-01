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货币新闻 | 2016年 12月 1日 星期四 11:00 BJT

芝加哥期市：大豆期货三个交易日以来首次上涨，受油价上涨提振

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           401.25    -1.50   -0.37%    -1.83%   427.07    21
    CBOT玉米           348.75     0.25   +0.07%    +3.56%   347.18    35
    CBOT大豆          1036.25     4.00   +0.39%    -0.60%  1007.67    62
    CBOT稻米             9.68   -$0.03   -0.26%    +1.52%    $9.84    52
    美国原油            49.43   -$0.01   -0.02%    +9.29%   $46.89    64
    汇率
    欧元/美元          $1.059   $0.001   +0.08%       -0.51%
    美元/澳元          0.7387    0.001   +0.07%       -1.28%
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 侯雪苹/刘秀红；审校 李爽/戴素萍)

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