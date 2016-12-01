《路透基点特写》台湾银行业对向海外放贷愈发谨慎

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
今年6月，台湾综合企业台塑集团旗下子公司--台塑河静钢铁被判缴纳罚金5亿美元，理由是其越南钢铁厂排放有毒废料。而这距离该集团完成为该钢铁厂进行项目融资的21亿美元七年期贷款，还不到一个月时间。该贷款吸引23家台湾银行参贷，共计向该融资项目贷款19.4亿美元。
“这种复杂多元的政治及商业环境，加之不健全的法律体系和不透明的官僚制度，都意味着需要有更谨慎的风险管理，”中国信托商业银行国际企业金融部高级副总裁James Yu称。
其他与会小组成员也同意Yu的观点，表示台湾银行将需要对高风险信贷进行更严格的挑选，尤其是柬埔寨、老挝和缅甸等代表未知领域的边境市场。
由于银行对资产仍是如饥似渴，区域内银行间的竞争还是非常激烈。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。