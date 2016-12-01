《路透基点特写》台湾银行业对向海外放贷愈发谨慎

今年6月，台湾综合企业台塑集团旗下子公司--台塑河静钢铁被判缴纳罚金5亿美元，理由是其越南钢铁厂排放有毒废料。而这距离该集团完成为该钢铁厂进行项目融资的21亿美元七年期贷款，还不到一个月时间。该贷款吸引23家台湾银行参贷，共计向该融资项目贷款19.4亿美元。

“这种复杂多元的政治及商业环境，加之不健全的法律体系和不透明的官僚制度，都意味着需要有更谨慎的风险管理，”中国信托商业银行国际企业金融部高级副总裁James Yu称。

其他与会小组成员也同意Yu的观点，表示台湾银行将需要对高风险信贷进行更严格的挑选，尤其是柬埔寨、老挝和缅甸等代表未知领域的边境市场。