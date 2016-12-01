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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 11:18 BJT

日本股市：日经指数触及11个月高点，因OPEC达成减产协议和日圆走软

“最近似乎有卖出日圆和买进日经指数期货的趋势，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师Norihito Fujito表示。

“我们必须观察日圆兑美元将跌到什么地步，然后才能推测日经指数能涨到什么程度，”他补充道。“目前这是非常明显的情绪化驱动的市场，追随海外因素，大家都试图判断这波行情的力度。”

日经指数 早盘收涨2.3%报18,722.38点。东证股价指数 涨1.9%，报1,496.80点。

JPX-日经400指数 涨1.9%报13,435.89点。

原油开采类股表现出色。东交所矿业类指数 大涨10.3%。(完)

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