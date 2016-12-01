日本股市：日经指数触及11个月高点，因OPEC达成减产协议和日圆走软

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“最近似乎有卖出日圆和买进日经指数期货的趋势，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师Norihito Fujito表示。
“我们必须观察日圆兑美元将跌到什么地步，然后才能推测日经指数能涨到什么程度，”他补充道。“目前这是非常明显的情绪化驱动的市场，追随海外因素，大家都试图判断这波行情的力度。”
日经指数 早盘收涨2.3%报18,722.38点。东证股价指数 涨1.9%，报1,496.80点。
JPX-日经400指数 涨1.9%报13,435.89点。
原油开采类股表现出色。东交所矿业类指数 大涨10.3%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。