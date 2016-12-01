《路透晚报》--12月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国数据：11月制造业服务业PMI双升至逾两年高位，经济企稳之势进一步确立

先行指标印证中国经济正处于复苏通道之中。11月官方制造业和非制造业PMI双升至逾两年高位，超市场预期，从生产到需求到价格的各分项指数亦齐回升，预示经济短期已企稳，完成年内增长目标无虞。

--中国经济：稳健货币政策短期应不变，建议明年GDP目标放宽至6-7%--专家

中国央行货币政策委员会委员黄益平认为，应对经济下行压力的“治本之策”是实现新旧产业彻底更替。为加快推进供给侧结构性改革、拓宽宏观经济政策调整空间，建议中国将明年经济增长（GDP）目标区间放宽至6-7%。

--中国税收：对零售价格130万元及以上的超豪华小汽车加征10%消费税--财政部

中国财政部、国家税务总局联合发文称，自12月1日起对超豪华小汽车在生产（进口）环节按现行税率征收消费税基础上，在零售环节加征消费税，税率为10%。

--中国金融：点融网加入全球区块链联盟Hyperledger，成国内首家加盟的P2P

区块链正成为中国金融企业发展金融科技的一大方向。中国P2P（网贷）平台--点融网宣布，正式加入全球两大区块链联盟之一的Hyperledger（超级账本）区块链项目，点融网也由此成为国内首家加入该项目的P2P公司。

--中国央行：三季度票据业务续降，人民币跨境支付金额环比增长261.62%

中国人民银行表示，今年三季度中国办理非现金支付业务金额同比增长5.08%；电子商业汇票系统业务增长较快，但票据业务持续下降；人民币跨境支付系统处理业务金额1.70万亿元，环比增长261.62%。

--香港数据：10月份零售销售货值连跌20个月，但按年跌幅进一步收窄至2.9%

香港政府统计处公布，10月零售业总销货值按年跌幅进一步收窄至2.9%，收缩程度为今年以来最低，不过已是连续20个月下滑。

--澳门经济：11月份博彩收入按年增14.4%，连续四个月录得升幅

澳门政府公布，今年11月博彩收入按年回升14.4%，连续第四个月录得升幅；按月赌收则下跌13.9%。

【固定收益】

--中国公开市场：今日将进行总额1,700亿元逆回购，单日净投放50亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额1,700亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期500亿元，28天期200亿元。据此计算，单日将净投放50亿元。

--中国信用债：11月有25只短融、中票等取消或推迟发行，规模升至207.5亿

据路透不完全统计，11月中国信用债市场有25只短融、超短融和中票等取消或推迟发行，总额207.5亿元人民币，不论是期数还是规模，都较10月大幅增加。

--中国债市动态：期债大跌拖累一二级走弱，利多难觅降杠杆担忧加重

中国10年期国债期货早盘大挫逾0.5%，带动银行间一二级债市再度走弱。交易员称，中国11月PMI高于预期，叠加通胀预期升温，货币政策中性偏紧基调料延续，基本面难支持债市；跨月过后银行间流动性压力不减，资金面紧张预期和去杠杆担忧循环发酵，止损压力拖累市场连续走弱，交投情绪十分脆弱。

--中国货币市场：供需失衡趋缓恐慌情绪暂退，但偏紧局面短期仍难改善

中国银行间市场早盘资金面供需失衡情况趋于缓和，前两日一度陷于恐慌的市场情绪亦逐步消退，回购利率全线回落，但整体仍未脱紧平衡；跨月后月末因素消除，有助于缓解供求矛盾，流动性面临的压力暂时减弱。

【外汇】

--中国外汇：央行明确人民币境外放款业务采取本外币一体化管理--消息

人民币汇率贬值预期加剧，中国央行正努力平衡资本双向流动。继早前要求银行警惕资金以虚假境外投资借道上海自贸区流出后，两位消息人士周四透露，央行再度发文要求境内企业人民币境外放款业务实行本外币一体化的宏观审慎管理，并要求经办行和放款人做好额度控制。

--中国汇市：人民币早盘小幅调整，离岸人民币流动性紧张致两地价差收窄

人民币兑美元即期早盘小幅调整，中间价则结束三连升。交易员称，今日中间价定价有较为明显的过滤机制，目的也是希望稳定市场预期，但美元强势未扭转前，大行仍需向市场提供美元流动性，人民币汇率走势料仍承压。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至94.95

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.29%至94.95；SDR篮子指数微升至95.44，BIS篮子指数微升至96.23。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收涨，举牌概念和国企改革等蓝筹股表现活跃

中国股市沪综指收涨。分析师指出，今日大盘在权重股带动下反弹冲高，举牌概念和国企改革等蓝筹股表现活跃。受原油价格暴涨刺激，中国石油、中石化股价走强，对指数亦有较大贡献。但上档压力依然沉重，年底前资金面偏紧将成为常态，料后市震荡可能性大。

--中港证券：内地个人投资者通过深港通投资港股取得差价免征三年个人所得税

中国财政部宣布，对内地个人投资者通过深港通投资港股取得的转让差价所得，三年免征个人所得税；对内地企业投资者通过深港通投资港股取得的转让差价所得，计入其收入总额依法征收企业所得税。新规自2016年12月5日起执行。

--香港个股：联想集团设立最多30亿美元中期票据计划，以增强融资灵活性

全球最大个人电脑生产商--联想集团称，该公司已设立本金总额最高为30亿美元的中期票据计划，以增强未来融资的灵活性。

--投行观点：香港H股估值吸引且盈利回升，考虑上调预估--瑞信私人银行

瑞信私人银行称，香港H股估值吸引，预计中国经济持续回稳有助企业盈利回升，基本因素改善以及深港通将吸引资金流入，该行正考虑上调预估。

--中国企业：宝武钢铁集团今成立，成为中国最大全球第二的钢企

由宝钢与武钢中国两大钢铁央企合并而成的宝武钢铁集团宣布正式成立，一举成为中国最大，全球第二的特大型钢铁企业。

--中国个股：融创中国继续增持金科股份，持股占比20%逼近实际控制人

继上月初以参与定增方式认购国内上市房企--金科股份后，融创中国再度在二级市场加码增持。金科股份公告称，融创旗下两家物业管理公司合计增持公司股票1.62亿股，占总股本的3.04%；增持完成后，融创累计持股比例上升至20%。

--中国个股：京东方在绵阳投资465亿建六代AMOLED面板线，合肥厂扩产

中国最大液晶面板生产商--京东方公告称，计划在四川绵阳新建一条第六代AMOLED（有源矩阵有机发光二极体面板）柔性生产线，总投资达465亿元人民币，另外公司正在建设的合肥第10.5代面板厂计划扩充产能。

--中国个股：格力电器称前海人寿已购入公司4.13%股票，成第三大股东