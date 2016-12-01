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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 11:28 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲时段持平，仍呈中性格局

0305 GMT

* 美元指数12月低调开局，在亚洲时段持平，上日收升0.6%，受美债收益率上升带动

* 市场走势不错，E-迷你标普500指数期货持平，美国西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数涨2.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.5%

* 5、10和20日移动均线冲突，整体呈中性格局

* 若收在2001/08年跌势的61.8%回档位101.80上方，则可能重新引发上行趋势

* 初步支撑位和阻力位分别在伦敦低点100.91和纽约高点101.83

* 图表：reut.rs/2gAd7FM (完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张涛)

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