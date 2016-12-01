《路透基点特写》泰康人寿首入离岸联贷市场，带来曝险中国保险业契机

泰康人寿是中国第五大人寿公司。如果泰康此次在离岸贷款市场的冒险成功，银行业内人士预计其他中国保险公司将追随它的步伐。泰康的一些规模更大、在海外进行了更多收购的同行正在国际债市融资。安邦保险集团一直在考虑发行其首笔国际债券。

中国人寿保险8月底委任了三家银行安排其第二笔美元次级债。2015年6月，中国人寿成为首家发行离岸混合债券的中国保险公司，发行了一笔12.8亿美元、可展期60年、不可赎回的五年期核心二级资本债券，定价为4%。平安保险紧跟着在今年1月发行了12亿美元三年期和五年期Reg S债券。

平安保险旗下的平安不动产资本有限公司今年5月首次进入离岸贷款市场，筹到一笔2亿美元的三年期贷款。中银香港和德银担任此案的主办行兼簿记行，最高综合收益为295基点，利率为较Libor加码240基点，吸引到另外13家银行参贷。(完) (编译 刘秀红/高琦/白云; 审校 孙茉莉/张荻)