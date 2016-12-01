《路透基点特写》泰康人寿首入离岸联贷市场，带来曝险中国保险业契机

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
泰康人寿是中国第五大人寿公司。如果泰康此次在离岸贷款市场的冒险成功，银行业内人士预计其他中国保险公司将追随它的步伐。泰康的一些规模更大、在海外进行了更多收购的同行正在国际债市融资。安邦保险集团一直在考虑发行其首笔国际债券。
中国人寿保险8月底委任了三家银行安排其第二笔美元次级债。2015年6月，中国人寿成为首家发行离岸混合债券的中国保险公司，发行了一笔12.8亿美元、可展期60年、不可赎回的五年期核心二级资本债券，定价为4%。平安保险紧跟着在今年1月发行了12亿美元三年期和五年期Reg S债券。
平安保险旗下的平安不动产资本有限公司今年5月首次进入离岸贷款市场，筹到一笔2亿美元的三年期贷款。中银香港和德银担任此案的主办行兼簿记行，最高综合收益为295基点，利率为较Libor加码240基点，吸引到另外13家银行参贷。(完) (编译 刘秀红/高琦/白云; 审校 孙茉莉/张荻)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。