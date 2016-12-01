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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 12:04 BJT

更新版 1-瑞典克朗汇率：必要时将干预市场，以维持通胀趋势--央行副总裁

“我们不想让克朗妨碍通胀回归正常化，”她补充道。

许多投资者担心英国退欧冲击到欧元和英镑，因此视瑞典克朗为避险货币。

瑞典央行副总裁佛洛登周三称，瑞典的基础通胀趋势并不很乐观，继续实行扩张性货币政策是十分重要的。

瑞典经济增长在第三季有所放缓，但仍维持健康水平，因此央行有可能在本月进一步放松已经超级宽松的货币政策。(完)

(编译 戴素萍/王琛；审校 高琦/郑茵)

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