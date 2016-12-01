中国货币市场：供需失衡趋缓恐慌情绪暂退，但偏紧局面短期仍难改善

路透上海12月1日 - 中国银行间市场周四早盘资金面供需失衡情况趋于缓和，前两日一 度陷于恐慌的市场情绪亦逐步消退，回购利率全线回落，但整体仍未脱紧平衡；跨月后月末 因素消除，有助于缓解供求矛盾，流动性面临的压力暂时减弱。 交易员并指出，汇率贬值压力下资金外流冲动难抑，对资金面还会持续施压，未来两个 月又要先后面临年末以及春节长假的考验，而出于降杠杆等考虑央行仍不会提供充分的扶助 ，流动性偏紧局面短期依旧难以改善。 “好一点，紧肯定还是紧的，就是跟前两天比情绪好多了，不那么恐慌了，今天线下的 高价都没有了，昨天跨年的（资金价格）都在4%以上。”华东一银行交易员说。 她并称，与前两日相比，国有银行、股份制银行及规模较大的城商行通过申报公开市场 逆回购，头寸压力缓和较为明显，但部分规模较小的银行及非银机构等仍面临压力；而有些 小行昨日也通过央行地方分支机构拿了一些SLF（常备借贷便利），但总量可能也不会很大 。 中国央行公开市场今日进行总额2,300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,400亿元 ，14天期800亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净投放900亿元，终结此前连续四日 净回笼态势。 北京一银行交易员称，昨天下午资金面就已经显露出缓和势头，跨月初期流动性可能压 力有所减轻，但考虑到已近年末，而且汇市方面的压力还在持续，外汇占款不断流失，资金 面难获喘息。 前述华东的银行交易员亦谈到，尽管监管层最近接连出招控制资本外流，但在贬值预期 占据主流的情况下，效果尚难估量。 人民币汇率贬值预期加剧，中国央行正努力平衡资本双向流动。继早前要求银行警惕资 金以虚假境外投资借道上海自贸区流出后，两位消息人士周四透露，央行再度发文要求境内 企业人民币境外放款业务实行本外币一体化的宏观审慎管理，并要求经办行和放款人做好额 度控制。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.2866 2.4072 -12.06 七天 2.6306 2.6791 -4.85 14天 3.3275 3.9169 -58.94 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 7.5500 1.8850 566.50 七天 3.5250 3.5500 -2.50 14天 3.3750 3.0000 37.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.3500 -5.00 七天 3.2000 3.2400 -4.00 14天 3.5900 4.0000 -41.00 Shibor 其中:隔夜 2.3250 2.3160 0.90 七天 2.5020 2.4960 0.60 三个月 3.0556 3.0358 1.98 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)