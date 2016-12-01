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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 12:16 BJT

中国货币市场：供需失衡趋缓恐慌情绪暂退，但偏紧局面短期仍难改善

路透上海12月1日 - 中国银行间市场周四早盘资金面供需失衡情况趋于缓和，前两日一
度陷于恐慌的市场情绪亦逐步消退，回购利率全线回落，但整体仍未脱紧平衡；跨月后月末
因素消除，有助于缓解供求矛盾，流动性面临的压力暂时减弱。
    
    交易员并指出，汇率贬值压力下资金外流冲动难抑，对资金面还会持续施压，未来两个
月又要先后面临年末以及春节长假的考验，而出于降杠杆等考虑央行仍不会提供充分的扶助
，流动性偏紧局面短期依旧难以改善。
    
    “好一点，紧肯定还是紧的，就是跟前两天比情绪好多了，不那么恐慌了，今天线下的
高价都没有了，昨天跨年的（资金价格）都在4%以上。”华东一银行交易员说。
    
    她并称，与前两日相比，国有银行、股份制银行及规模较大的城商行通过申报公开市场
逆回购，头寸压力缓和较为明显，但部分规模较小的银行及非银机构等仍面临压力；而有些
小行昨日也通过央行地方分支机构拿了一些SLF（常备借贷便利），但总量可能也不会很大
。
    
    中国央行公开市场今日进行总额2,300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,400亿元
，14天期800亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净投放900亿元，终结此前连续四日
净回笼态势。 
    
    北京一银行交易员称，昨天下午资金面就已经显露出缓和势头，跨月初期流动性可能压
力有所减轻，但考虑到已近年末，而且汇市方面的压力还在持续，外汇占款不断流失，资金
面难获喘息。
    
    前述华东的银行交易员亦谈到，尽管监管层最近接连出招控制资本外流，但在贬值预期
占据主流的情况下，效果尚难估量。
    
    人民币汇率贬值预期加剧，中国央行正努力平衡资本双向流动。继早前要求银行警惕资
金以虚假境外投资借道上海自贸区流出后，两位消息人士周四透露，央行再度发文要求境内
企业人民币境外放款业务实行本外币一体化的宏观审慎管理，并要求经办行和放款人做好额
度控制。 

    以下为主要货币市场利率报价：     
    
 北京时间11:44                今日(%)    上日(%)      变动(bp)
                                                               
 质押式回购加权平均利率                                        
    其中：隔夜                  2.2866     2.4072       -12.06 
          七天                  2.6306     2.6791        -4.85 
          14天                  3.3275     3.9169       -58.94 
 上海证交所质押式回购利率                                      
       其中:隔夜                7.5500     1.8850       566.50 
            七天                3.5250     3.5500        -2.50 
           14天                 3.3750     3.0000        37.50 
 回购定盘利率                                                  
   其中:隔夜                    2.3000     2.3500        -5.00 
        七天                    3.2000     3.2400        -4.00 
       14天                     3.5900     4.0000       -41.00 
 Shibor                                                        
       其中:隔夜                2.3250     2.3160         0.90 
            七天                2.5020     2.4960         0.60 
          三个月                3.0556     3.0358         1.98 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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