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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 12:19 BJT

标题新闻：韩国11月房价同比涨1.46%，涨幅连续第11个月下降且创两年半最低--韩国国民银行

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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