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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 12:22 BJT

台湾股市：触及三周高位，金融类股领涨

电子类指数 持平，金融保险类指数 上涨0.9%。

国泰金和富邦金 分别上涨2.8%和1.31%。

南茂科技 涨5.12%，开盘一度大涨9%。南茂科技称因台湾方面的监管审批存在不确定性，已取消了向紫光集团出售3.73亿美元股份的计划，并宣布变更形式取得中国紫光资金 。(完)

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