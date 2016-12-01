更新版 1-《中国企业债发行日程表》--12月1日

(新增更多内容) 欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 滨州市沾化区 7 7 11/28簿记建档 4.93% AA- 11/29-12/2 申万宏源证券 宏达投资经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保有限公司担保) ========================================================================================= 陕西省高速公路 10 15 11/30簿记建档 *4.00% AA+ 12/1-12/5 海通证券 建设集团 (第5、10年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 陕西省交通建设集团公司提供担保) ========================================================================================= 遂宁市富源实业 10.5 7 12/1簿记建档 上限6.00% AA 12/2-12/6 广发证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 天长市城市 10 7 12/2簿记建档 *上限5.40% AA 12/5-12/6 东兴证券 建设投资城市停车场和地下综合管廊专项债券 (第3-7年末分别偿还20%本金 ) ========================================================================================= 韩城市城市 10 7 12/2簿记建档 *上限4.90% AA 12/5-12/8 申万宏源证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团股份有限公司担保) ========================================================================================= 毕节市德溪建设 5 7 12/2簿记建档 *上限5.80% AA 12/5-12/7 兴业证券 开发投资城市地下综合管廊建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/毕节开源建设投资集团担保) ========================================================================================= 鹤山市公营 9 7 12/6簿记建档 -- AA- 12/7-12/8 信达证券 资产经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/中国投融资担保公司和广东融资再担保公司提供担保) ========================================================================================= 宜兴拓业实业 7.5 7 -- 取消发行 AA -- 中信建投证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 广安主城区 13.4 7 11/30簿记建档 *5.39% AA 12/1-12/2 平安证券 停车场工程项目收益债 (第3-7年末分别偿还20%本金/广安发展建设集团担保并提供差额补偿) ========================================================================================= 广西柳州汽车城 11 10 推迟发行 -- AA -- 国海证券 文化旅游科技体验园项目收益债 (第6-10年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次