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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 12:48 BJT

更正-标题新闻：印尼11月CPI同比上涨3.58%，高于预期且攀升至七个月最高水平--统计局

(应为CPI同比上涨,非“通胀率”) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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