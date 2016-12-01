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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 12:52 BJT

《全球汇市》美元兑日圆创九个半月高位，得益于油价大涨和努钦讲话

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0599  1.0585  +0.13  -2.40  1.0860
    美元/日圆            114.25  114.44  -0.17  -5.03  120.30
    欧元/日圆         121.12  121.17  -0.04  -7.17  130.47
    美元/瑞郎            1.0159  1.0172  -0.13  +1.41  1.0018
    英镑/美元            1.2526  1.2504  +0.18 -15.01  1.4738
    美元/加元            1.3399  1.3433  -0.25  -3.18  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8992  6.9140  -0.21  +5.04  6.5680
    澳元/美元            0.7402  0.7382  +0.27  +1.75  0.7275
    新西兰元/美元        0.7088  0.7081  +0.10  +3.85  0.6825
    澳元/日圆         84.620  84.490  +0.15  -3.42  87.620
    新西兰元/日圆     81.020  81.020  +0.00  -1.17  81.980
    英镑/日圆         143.14  143.12  +0.01 -19.23  177.22
    澳元/新西兰元     1.0439  1.0418  +0.20  -2.11  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 杜明霞/戴素萍/王兴亚/王颖/郑茵/李爽 审校 高琦/王丽鑫/徐文焰/刘秀红)

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