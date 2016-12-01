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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 13:00 BJT

《汇市简讯》欧元兑英镑几无变动，整体偏空

0435 GMT

* 亚洲时段美元小幅走软，欧元兑英镑几无变动，上日收跌0.7%

* 将要发布的主要数据包括采购经理人指数(PMI)、欧元区就业数据等。图表：reut.rs/2fGLo9H

* 动能研究呈中性，5、10及20日移动均线小幅下移，整体呈看空格局

* 若持续跌破0.8460，则下看9月区间支撑位0.8420

* 图表：reut.rs/2gAGTdq (完)

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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 张荻)

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