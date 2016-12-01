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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 13:09 BJT

新兴汇市：OPEC减产协议打压亚币走软，中国再出招抑制资本外流

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            113.95    114.45   +0.44   +5.57    120.30
    坡元            1.4289    1.4336   +0.33   -0.80    1.4175
    台币          31.900    31.890   -0.03   +3.66    33.066
    韩元           1170.50   1169.10   -0.12   +0.38   1174.95
    泰铢             35.69     35.65   -0.11   +0.92     36.02
    菲律宾披索       49.70     49.73   +0.06   -5.63     46.90
    印尼卢比      13560.00  13550.00   -0.07   +1.66  13785.00
    印度卢比       68.37     68.38   +0.01   -3.25     66.15
    马币            4.4660    4.4640   -0.04   -3.94    4.2900
    人民币          6.8910    6.8848   -0.09   -5.79    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完)
    
      
      
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 (编译 蔡美珍/杜明霞/戴素萍 审校 王颖/王兴亚/高琦)

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