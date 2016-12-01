中国信用债：11月有25只短融、中票等取消或推迟发行，规模升至207.5亿

路透上海12月1日 - 据路透不完全统计，11月中国信用债市场有25只短融、超短融和中 票等取消或推迟发行，总额207.5亿元人民币，不论是期数还是规模，都较10月大幅增加。 本周以来，银行间债市现券和国债期货均陷入深幅调整，今日10年期国债活跃券收益率 已升破3%关口，为近半年以来高点，交投情绪十分脆弱。 以下为11月以来公告取消或推迟发行信用债明细(数据来源：上海清算所、中国货币网 和中国债券信息网) 公告日 发行人名称 债券类别 计划发行规 模 (亿元) 11/30 国电江苏电力有限公司 超短融 3 11/30 中融新大集团有限公司 超短融 10 11/30 平高集团有限公司 超短融 1 11/30 温州机场集团有限公司 超短融 2 11/29 河南有线电视网络集团有限公司 超短融 3 11/25 温州市公用事业投资集团有限公司 超短融 3 11/25 中国重型汽车集团有限公司 超短融 15 11/24 北京海国鑫泰投资控股中心 超短融 3 11/24 中国电力建设股份有限公司 超短融 15 11/23 国电大渡河流域水电开发有限公司 超短融 10 11/22 江苏扬子大桥股份有限公司 超短融 6 11/21 河南省收费还贷高速公路管理有限公 超短融 7 司 11/18 广西柳州汽车城-文化旅游科技体验 项目收益债 11 园 11/16 山东黄金集团有限公司 超短融 5 11/16 国家开发投资公司 中票 50 11/16 华新新能源股份有限公司 超短融 20 11/14 宁波杭州湾新区开发建设有限公司 中票 5 11/14 宜兴拓业实业有限公司 企业债 7.5 11/14 江西省省属国有企业资产经营(控股) 超短融 4 公司 11/11 星星集团有限公司 短融 3 11/10 吉林电力股份有限公司 超短融 10 11/3 新凤鸣集团股份有限公司 短融 2 11/2 重庆力帆控股有限公司 超短融 3 11/1 南京医药股份有限公司 超短融 4 11/1 广西金融投资集团有限公司 企业债 5 合计 207.5 10月中国信用债市场有14只短融、超短融和中票等取消或推迟发行，总额共计95.9亿元 。 (完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)