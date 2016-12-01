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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 14:09 BJT

中国信用债：11月有25只短融、中票等取消或推迟发行，规模升至207.5亿

路透上海12月1日 - 据路透不完全统计，11月中国信用债市场有25只短融、超短融和中
票等取消或推迟发行，总额207.5亿元人民币，不论是期数还是规模，都较10月大幅增加。
    
    本周以来，银行间债市现券和国债期货均陷入深幅调整，今日10年期国债活跃券收益率
已升破3%关口，为近半年以来高点，交投情绪十分脆弱。

    以下为11月以来公告取消或推迟发行信用债明细(数据来源：上海清算所、中国货币网
和中国债券信息网)      
 公告日              发行人名称              债券类别   计划发行规
                                                            模
                                                          (亿元)
 11/30    国电江苏电力有限公司              超短融                3
 11/30    中融新大集团有限公司              超短融               10
 11/30    平高集团有限公司                  超短融                1
 11/30    温州机场集团有限公司              超短融                2
 11/29    河南有线电视网络集团有限公司      超短融                3
 11/25    温州市公用事业投资集团有限公司    超短融                3
 11/25    中国重型汽车集团有限公司          超短融               15
 11/24    北京海国鑫泰投资控股中心          超短融                3
 11/24    中国电力建设股份有限公司          超短融               15
 11/23    国电大渡河流域水电开发有限公司    超短融               10
 11/22    江苏扬子大桥股份有限公司          超短融                6
 11/21    河南省收费还贷高速公路管理有限公  超短融                7
          司                                            
 11/18    广西柳州汽车城-文化旅游科技体验   项目收益债           11
          园                                            
 11/16    山东黄金集团有限公司              超短融                5
 11/16    国家开发投资公司                  中票                 50
 11/16    华新新能源股份有限公司            超短融               20
 11/14    宁波杭州湾新区开发建设有限公司    中票                  5
 11/14    宜兴拓业实业有限公司              企业债              7.5
 11/14    江西省省属国有企业资产经营(控股)  超短融                4
          公司                                          
 11/11    星星集团有限公司                  短融                  3
 11/10    吉林电力股份有限公司              超短融               10
 11/3     新凤鸣集团股份有限公司            短融                  2
 11/2     重庆力帆控股有限公司              超短融                3
 11/1     南京医药股份有限公司              超短融                4
 11/1     广西金融投资集团有限公司          企业债                5
                        合计                                  207.5
    10月中国信用债市场有14只短融、超短融和中票等取消或推迟发行，总额共计95.9亿元
。 (完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)

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