《国际主要央行公开市场操作一览》--12月1日

路透上海12月1日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。今年11月1-2日货币政策会议记录显示，在所有参会委员中，大部分委员称，“相对很快”升息“会变得更合适”。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行10月会议维持银行隔夜存款工具利率在负0.40%不变，并维持了利率将在一段时间内处于或低于当前水平的前瞻性指引，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。11月1日亦未扩大刺激措施，但调降其通胀预测并警告物价展望有风险，表明其将按兵不动，除非有严重的冲击令脆弱经济复苏有脱轨之虞。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

11/30 隔夜逆回购 -2,085.24 0.25%(固定利率)

11/29 隔夜逆回购 -1,384.01 0.25%(固定利率)

11/28 隔夜逆回购 -1,469.03 0.25%(固定利率)

11/25 三天逆回购 -1,211.65 0.25%(固定利率)

永久操作：

11/30 买入MBS 8.18 --

11/30 买入MBS 14.12 --

11/29 卖出MBS 0.58 --

11/29 买入MBS 22.03 --

11/28 买入MBS 11.96 --

11/28 买入MBS 24.05 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的褐皮书指出，10月至11月期间，美国经济活动继续扩张，但薪资和物价仅温和上涨，美元上涨给制造业带来压力。美联储称，各地区经济活动参差不齐，但前景主要为正面，六个地区预计经济将“适度”增长。

--由于美国经济顺利迈向充分就业，通胀率也升向美联储的2%目标，达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗暗示，现在已是适合升息时机。美联储下次会议在12月，交易员预计届时升息的机率约90%。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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11/30 七天期反向交易 13.29亿美元 0.89%(固定利率)

11/30 84天期反向交易 32.695 0%(固定利率)

11/29 七天期反向交易 359.515 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行表示，欧元区的金融稳定风险正在上升，对于一些国家债务可持续性的担忧或再起，这有可能加大区内最弱国家所面临的压力。

--欧洲央行总裁德拉吉在给欧洲议会成员的一封信中称，事实证明，欧洲央行的货币政策“非常有效”，央行将在12月会议上检讨其政策立场 。德拉吉表示，复苏停滞将是欧元区经济的最大风险，在下周即将做出重要政策决定之际强调该行的重点是支持增长 。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 317,700

上周二 314,240

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当期变化 +3,460

注：上周三（23日）为日本公众假期

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行称计划在12月的首次市场操作中，维持对各年期债券的购买规模不变。根据这项计划，日本央行计划在12月买入略高于9万亿日圆(798.1亿美元)的债券。该央行自10月以来一直维持这样的购债步伐。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,245.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,072.5亿台币，发行余额增173亿台币。

--台湾央行周二发行2,111.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,966.5亿台币，发行余额增145亿台币。

--台湾央行周一发行3,964.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,776.5亿台币，发行余额增188亿台币。 (完)