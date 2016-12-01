台湾股市：收盘小涨，OPEC减产油价大涨塑化类股欢呼

路透台北12月1日 - 台湾股市周四小幅收高。分析师指出，石油输出国组织(OPEC)达成 减产协议，油价大涨。台股权重股的塑化类股明显受到提振，石化大型集团--台塑四宝相关 公司股价，迭有表现。 台湾加权股价指数 收涨0.25%,至9,263.53点；今日成交初值 为739.7 2亿台币，上交易日修正后为1,076.49亿。 〞虽然之前美国担心川普要上来，新兴市场货币有贬值压力，但台股没有看到外资连续 性的减码。〞台新投顾协理黄文清说。 石油输出国组织(OPEC)周三达成2008年以来首个减产协议。非OPEC成员的俄罗斯也将加 入减产行列，此为15年来首见，藉以帮助OPEC支撑油价。OPEC石油产量占全球的三分之一， 根据协议，该组织将从2017年1月起减产约120万桶/日。 台塑化收涨1.86%报109.5台币；南亚则是大涨2.09%报68.5台币。 此外，黄文清也说，今日金融股涨势也不差，尤其是美国看来年底升息的态势相当确立 ，而通膨若有升温，升息就更势在必行。虽然短期内因利率走升，金融股的债券资产减损而 有损失，但长线金融股将因此受惠。 周四金融保险类指数 收高0.95%，龙头股国泰金 升2.99%报48.3台币。 分析师表示，美国升息负面影响暂告段落，台股已走高接近前波高点，但预料未来会是 缓涨的格局，明日的交易区间先看9,200-9,300点。 多数新兴亚洲货币周四走软，石油输出国组织(OPEC)达成减产协议的消息推升美元及美 国公债收益率(殖利率)，同时巩固了美国通胀率将升高的观点。 本地时间14:12，亚洲主要股市大多小升，MSCI亚太明晟指数 涨0.66% 。(完)