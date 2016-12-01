美国数据：10月小型企业贷款指数续跌，逾期还款比例再升--PayNet

路透12月1日 - 周四公布的数据显示，10月美国小型企业贷款下滑至1月以来最低，而企业逾期偿还贷款的比例升至近四年最高。

10月汤森路透/PayNet小型企业贷款指数跌至121.3，9月下修后为128.8。与上年同期相比，为连续第五个月下滑，指数跌至1月以来最低。

PayNet数据显示，企业偿还既有贷款亦出现问题。10月逾期30天以上贷款比例升至1.68%，为连续第七个月上升，且为2012年11月以来最高。

但PayNet执行长兼创始人Bill Phelan看到数据的乐观一面，指出逾期偿还百分比在2%或更高，是危机前多数时期的常态，当时的贷款指数也在类似水准。

他并称，随着美国大选的结束，“我们会更加清楚地了解”政策方向，这对于小型企业而言是利好因素。他表示，不确定性的下降“会消除一些恐慌情绪”。

指数走势通常与未来一两季国内生产总值(GDP)变化相符。本周公布的数据显示，美国第三季经济增速升至3.2%。

小型企业贷款为经济成长的关键指标之一，因小型企业为劳动市场聘雇主力，从而带动经济成长。

PayNet从超过325家美国银行业者收集贷款发放及违约的即时数据。(完) (编译 刘秀红；审校 王兴亚)