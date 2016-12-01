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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 14:30 BJT

日本股市：日经指数收涨1.1%至去年12月以来高点，受OPEC协议提振

路透东京12月1日 - 日本股市日经指数周四收于去年12月以来的最高水准，矿业类股领涨，因之前石油输出国组织(OPEC)达成2008年以来的首个减产协议，同时日圆疲软也提振了整体人气。

日经指数 收盘涨1.1%至18,513.12点，为2015年12月30日以来的最高收位。

东证股价指数 收涨0.9%至1,483.27点；JPX-日经400指数 收盘涨1.0%至13,311.39点。(完)

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