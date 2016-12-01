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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 14:55 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：美元稍事休整，油价上涨

0645GMT

* 美元/日圆跌0.43%，欧元/美元涨0.3%，澳元/美元涨0.43%，新西兰元/美元涨0.32%

* 美元/坡元跌0.34%，美元/人民币涨0.12%，美元/离岸人民币跌0.26%，美元/韩元跌0.13%

* 日经指数涨1.12%，沪综指涨0.44%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.56%，西德克萨斯中质油涨1.25%，美国公债收益率报2.3828%

* 中国11月制造业服务业PMI双升至逾两年高位，经济企稳之势进一步确立

* 中国央行明确人民币境外放款业务采取本外币一体化管理 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 蔡美珍)

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