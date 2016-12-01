中国新债：农发行下周三将增发至多200亿元五期债，期限5/7/10/15/20年

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海12月1日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周三(7日)招标增发至多200亿元人民币五期固息债，期限包括五年、七年、10年、15年和20年。
上述五期债为该行今年第11期 、七期 、八期 、九期 和10期 的增发债，票面利率为3.10%、3.28%、3.37%、3.95%和3.95%。具体发行条款如下：
2016年第11、7-10期增发债
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招标规模上限 5年：50亿元；7/20年：30亿元；
10年：70亿元；15年：20亿元
期限/计息方式 5/7/10/15/20年固息
招标时间 5/7/10年：12月7日下午14:00-15:00
15/20年：12月7日下午14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 12月9日
起息日 5年：3/11；7/10/15/20年：2/26
发行期 12/8-12/9
上市日 12月13日
基本承销额 无
承揽费 5年：0.1%；7/10/15年：0.15%；20年：0.2%
------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。