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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 15:23 BJT

《汇市简讯》美元/日圆跌破114.00，但部分买盘回归

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* 美元/日圆在接近东京收盘前跌破114.00，触发了该点位下方的部分止损单

* 目前为止的低点为113.83，不过受进口商和投资者买盘提振，该货币对略有反弹

* 逢低买盘的兴趣依然强烈，走势仍倾向于上行

* 升至115.00之前有日本出口商卖盘和期权阻力，115.00上方的止损单规模很大

* 技术支撑位在小时图一目均衡基线113.71，转换线在114.33上方 (完)

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