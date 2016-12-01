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货币新闻 | 2016年 12月 1日 星期四 15:52 BJT

欧洲个股：嘉能可称减债目标接近完成，资产出售超越预期

路透伦敦12月1日 - 嘉能可 周四表示，今年已出售价值63亿美元资产，先前预估为10-20亿美元，公司的减债计划已几近完成。

嘉能可表示，营销部门的息税前利润应会达到先前预估区间25-27亿美元的高档。

“我们已达成承诺，且兼顾维持集团长期获利能力，”嘉能可执行长格拉森博格在声明稿中表示。(完) (编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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