全球金市：金价脱离近10个月低点，因美元走软

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“金价对美国货币政策和美元走势很敏感，”永丰金融集团研究部主管涂国彬说。
周三公布的美国经济数据表现强劲，表明经济增长势头可能进一步强化美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息理由。
由于美国经济顺利迈向充分就业，通胀率也升向美联储的2%目标，达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Kaplan)周三暗示，现在已是适合升息时机。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周三其黄金持仓量下降0.13%至883.86吨。
周三公布的数据显示，欧元区11月通胀率触及31个月高位，在濒临通缩边缘数年后，物价终于开始加速上升。欧洲央行下周将召开政策会议，数据让央行承受的压力得到些许缓解。
现货银 涨0.4%至每盎司16.54美元。
现货铂金(白金) 涨0.1%至每盎司912美元，盘中曾触及2月8日以来的最低水准895美元。
现货钯金 持平于每盎司770.08美元，盘中曾触及2015年6月以来最高水准774.60美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/汪红英；审校 孙茉莉/郑茵)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。