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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 15:42 BJT

全球金市：金价脱离近10个月低点，因美元走软

“金价对美国货币政策和美元走势很敏感，”永丰金融集团研究部主管涂国彬说。

周三公布的美国经济数据表现强劲，表明经济增长势头可能进一步强化美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月升息理由。

由于美国经济顺利迈向充分就业，通胀率也升向美联储的2%目标，达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Kaplan)周三暗示，现在已是适合升息时机。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周三其黄金持仓量下降0.13%至883.86吨。

周三公布的数据显示，欧元区11月通胀率触及31个月高位，在濒临通缩边缘数年后，物价终于开始加速上升。欧洲央行下周将召开政策会议，数据让央行承受的压力得到些许缓解。

现货银 涨0.4%至每盎司16.54美元。

现货铂金(白金) 涨0.1%至每盎司912美元，盘中曾触及2月8日以来的最低水准895美元。

现货钯金 持平于每盎司770.08美元，盘中曾触及2015年6月以来最高水准774.60美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/汪红英；审校 孙茉莉/郑茵)

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