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市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 15:50 BJT

瑞典经济：强劲的经济增速和低利率或引发经济问题--金融监管机构

路透斯德哥尔摩12月1日 - 瑞典金融监管局(FSA)周四称本国金融体系强健，但强劲的经济增速以及低利率或将为经济带来问题。

“风险在于，不平衡状态正在形成，即便很难判定和衡量风险，但对其进行监控是很重要的，”FSA在稳定性报告中称。

按金融体系相对于经济的规模计算，瑞典的金融业属于欧洲最大之列。

过去20年中，瑞典房价及家庭负债快速上涨，已令瑞典央行、欧盟执委会和国际货币基金组织(IMF)发出了警示。(完)

(编译 王琛；审校 王洋)

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