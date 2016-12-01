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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 15:53 BJT

金属期市：沪铜劲扬近2%，油价飙升点燃大宗商品涨势

0700GMT，上海期货交易所主力期铜 上涨1.8%至每吨47,060元人民币(6,827.12美元)，周三曾下跌3.6%。

上海期锌 和期铅 分别下滑0.52%和0.61%。上海期镍 上涨0.3%。

中国上海期货交易所称，自周三晚连续交易时段起，非期货公司会员或客户在锌ZN1701合约和ZN1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1,500手，在铅PB1701合约和PB1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1,000手。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小幅下跌0.05%至每吨5,820美元，隔夜一度上涨2%。

油价上涨增强了美国通胀预期，铜价由此受到支撑。

中国11月制造业活动温和扩张，通胀压力有加大迹象，也令多头人气有所提高。 (完)

(编译 蔡美珍/王琛；审校 于春红)

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