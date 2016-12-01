金属期市：沪铜劲扬近2%，油价飙升点燃大宗商品涨势

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0700GMT，上海期货交易所主力期铜 上涨1.8%至每吨47,060元人民币(6,827.12美元)，周三曾下跌3.6%。
上海期锌 和期铅 分别下滑0.52%和0.61%。上海期镍 上涨0.3%。
中国上海期货交易所称，自周三晚连续交易时段起，非期货公司会员或客户在锌ZN1701合约和ZN1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1,500手，在铅PB1701合约和PB1702合约日内开仓交易的最大数量分别为1,000手。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小幅下跌0.05%至每吨5,820美元，隔夜一度上涨2%。
油价上涨增强了美国通胀预期，铜价由此受到支撑。
中国11月制造业活动温和扩张，通胀压力有加大迹象，也令多头人气有所提高。 (完)
(编译 蔡美珍/王琛；审校 于春红)
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