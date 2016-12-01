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市场报道 | 2016年 12月 1日 星期四 15:54 BJT

全球金融：挪威主权财富基金应将更多资金从债券转到股票--挪威央行

路透奥斯陆12月1日 - 挪威央行周四建议，该国主权财富基金应将股权类投资比例从目前的60%提升至75%。挪威央行是本国主权财富基金的管理人。

最后的决定预计会在2017年春季由议会决定。

这样的变动意味着，挪威主权财富基金应把约1,290亿美元资金从公债转移到股权类投资。

挪威主权财富基金是全球最大的主权财富基金，目前规模达8,620亿美元。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)

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