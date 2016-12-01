台湾债市：10年增额券殖利率收盘大涨至1.2%上方，因OPEC减产拉高通膨预期

* 105/11R期殖利率收盘大升回至1.20%大关之上 * 通膨预期升高，美债尚未回稳 * 标债前偏空，不利多头 * 明日105/11R殖利率区间料在1.15-1.25% 路透台北12月1日 - 台湾指标10年公债105/11R 期殖利率周四收盘大升8 基点至1.20%关卡上方。因OPEC产油国协议减产，拉抬通膨预期，债市失色。 交易员指出，通膨预期再升，令美国长期公殖利率明显走高。OPEC产油国减产使全球债 市表现失色，目前市场对美国年底升息虽已有预期，但对明年升息时程已持续加温，美债压 力仍大。目前看来只有向来偏鸽派的美联储(FED)主席叶伦喊话，或周末意大利公投结果造 成市场避险情绪升高，才会增加债市多头信心。 〞目前看来利率走高风险比较大，走低风险较小。〞一位大商银交易员说。 也有交易员认为，下周二将标售105/11R期公债，一般标售前较为不利多头，因此不排 除此间殖利率会先向上寻求支撑。 一位票券商交易员则说，若以合理的债券附买回利率与五年公债殖利率利差50点，加上 35-40点的五年-10年公债利差来计算，10年公债合理水位料在1.25-1.35%左右。 〞短期内要再下到1.10%好像有点困难。〞他说。 105/11R期公债将于下周二(12月6日)标售，金额300亿台币，12月9日交割。 有交易员认为，目前105/11R期券的未平仓量107.5亿台币，大半的多单来源都是银行， 这显示银行对10年公债的兴趣仍在；不过也有交易员认为，大型银行对10年公债的胃口最近 一直很差，迟未有加码债券的表现，已让不少交易商先行退场观望。 美国公债收益率周三上涨，指标10年期公债收益率从周二的2.30%升至2.36%。对通胀蚕 食公债价值最敏感的30年期公债US30YT=RR收益率，则从周二的2.95%大幅攀升至3.02%。 OPEC周三同意了成员国阿尔及利亚提出的减产约4.5%，或每日减产约120万桶的建议。 此造成国际油价飙升。 他们预估，明日105/11R期公债交易区间料在1.15-1.25%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11R +8.00 1.2030 1.1490-1.2130 74.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1950 5 105/13 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)