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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 15:56 BJT

国际油市：阿塞拜疆能源部长称该国2017年没有增产计划

路透巴库12月1日 - 阿塞拜疆能源部长Natig Aliyev周四表示，阿塞拜疆没有在2017年增加原油产出的意向。

路透寻求有关石油输出国组织(OPEC)减产协议的评论，Aliyev在手写回复中称，OPEC的减产决定将稳定全球油市。

Aliyev还称，如果收到邀请，阿塞拜疆将参加12月9日举行的OPEC下一轮谈判。（完）

(编译 高琦 审校 白云)

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