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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 15:52 BJT

亚洲橡胶：收涨3%，受油价大涨和日圆走软提振

美元/日圆触及九个半月高位，油价飙升，推升通胀预期及美国债券收益率(殖利率)。

5月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收高6.8日圆，报每公斤234.9日圆。

“TOCOM期胶似乎又获得上涨动能，尽管沪胶投机仓位增多，令沪胶价格承压，”东京一位券商称。

上海期交所交投最活跃的5月期胶 跌130元人民币，收于每吨18,085元人民币，盘中触及11月21日以来最低17,745元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)1月期胶 最新报每公斤172美分，上涨2.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/刘秀红；审校 高琦)

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